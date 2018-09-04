Против жителя Новокузнецка возбуждено дело из-за публикации клипа со свастикой
Против жителя Новокузнецка Олега Астафьева возбуждено административное дело из-за публикации «ВКонтакте» клипа панк-группы «Красная плесень», сообщает информационно-аналитический центр «Сова».
3 сентября 2018 года у Астафьева дома прошел обыск, полиция изъяла у него компьютер. Сам он был доставлен в отдел полиции. Вероятно, дело против него заведено по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики).
Ранее Астафьев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» мультипликационный клип «Красной плесени» «Гимн панков»(2005). В нем фигурирует свастика, которую носят на своей одежде «враги» панков — нацисты, олицетворяющие поп-музыку. В ролике панки с «нацистами» расправляются. По мнению аналитиков «Совы», в тексте нет высказываний, направленных на прославление или оправдание нацизма. Однако в российском законодательстве существует полный запрет на демонстрирование нацистской символики и символики экстремистских организаций.
Ранее в Германии двое полицейских были отстранены от работы за нацистское приветствие.