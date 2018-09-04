Вооруженные грабители похитили драгоценности из дома Анастасии Заворотнюк

Охраняемый особняк Анастасии Заворотнюк в поселении Марушкинском в Новомосковском округе ограбили злоумышленники, передает «Стархит».

По словам представителя актрисы, вооруженное нападение произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Муж актрисы Петр Чернышев подрался с одним из налетчиков в попытке остановить его. «В итоге преступники убежали, прихватив с собой украшения Анастасии на крупную сумму. Вчера весь день полицейские провели в их доме», — передал представитель Заворотнюк. Сейчас идет следствие.

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Воры забрали сумку актрисы, где находились два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тыс. руб. Предварительно ущерб оценивается в 1 млн руб.

Отмечается, что дом Чернышева и Заворотнюк подвергается ограблению уже в третий раз.