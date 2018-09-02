Павел Астахов и Геннадий Хазанов пришли попрощаться с Кобзоном

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На траурную церемонию в Концертный зал имени Чайковского в Москве, где в данные минуты прощаются с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы России Иосифом Кобзоном, приехали художественный руководитель московского Театра Эстрады Геннадий Хазанов и адвокат Павел Астахов, передает корреспондент «Газеты.ru».

Также сообщается, что среди прибывших на похороны замечен актер Борис Клюев. Он назвал Кобзона «выдающимся деятелем отечественной культуры».

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«Имя Иосифа Давыдовича знакомо в каждой семье. Афганистан, Чернобыль, Дубровка, Сирия — он всегда был везде», — сказал Клюев.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. По имеющимся данным, певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.