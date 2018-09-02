Швыдкой: Кобзон никогда не пел и не жил под фонограмму

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе официальной части церемонии прощания с народным артистом России Иосифом Кобзоном выступил с речью со сцены, в которой отметил честность и мужество покойного, передает корреспондент «Газеты.ru».

По его словам, Кобзон был честен в своем творчестве, в своей жизни и поступках.

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«Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму», — сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента также упомянул теракт в театральном центре на Дубровке, во время которого народный артист СССР спас несколько человек.

«Если бы он совершил один поступок в своей судьбе — пришел на Дубровку, вывел детей и беременную женщину — он одним этим был бы зачислен в число праведников господних…», — добавил Швыдкой.

Также он назвал смерть певца «невозможной, немыслимой».

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.