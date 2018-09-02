Боно потерял голос во время концерта в Берлине
Лидер U2 Боно потерял голос во время концерта в Берлине. Об этом сообщается на сайте группы.
«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить», — говорится в сообщении.
Как отмечается, певец потерял голос после нескольких песен.
Реклама
При этом в настоящее время Боно консультируется с медиками.
В прошлом году сообщалось, что участники группы U2 выступили на линии U2 Берлинского метрополитена.
Как отмечалось, участников группы сопровождали около 120 фанатов.