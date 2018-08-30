Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Кобзона

Шоумен Максим Галкин от своего лица и от лица своей супруги Аллы Пугачевой высказался по поводу смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Слова памяти Галкин опубликовал в своем инстаграме. По словам Галкина, именно Кобзон много десятилетий подряд олицетворял российскую эстраду, стал символом и опорой советской сцены. «Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни», — написал Максим Галкин, добавив, что Иосиф Кобзон заботился о тех, кто «терял власть и становился ненужным».

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«Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи», — заключил Галкин.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в одной из московских клиник. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что смерти Иосифа Кобзона посвятят экстренный выпуск «Пусть говорят».