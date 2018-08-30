Умер Иосиф Кобзон
Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Об этом сообщает сайт kp.ru.
27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.
Ранее певец Лев Лещенко рассказал о стабильно тяжелом состоянии артиста.