Умер Иосиф Кобзон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/692/11010692/upload-IMG_1503-pic905-895x505-91840.jpg">

Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Об этом сообщает сайт kp.ru.

27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.

Ранее певец Лев Лещенко рассказал о стабильно тяжелом состоянии артиста.