Степаненко решила оставить Петросяна без книг по оккультизму

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что супруга и коллега артиста Елена Степаненко в рамках процесса по расторжению брака хочет получить книги по оккультизму, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об изданиях, которые были выпущены в начале XX века.

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«Степаненко в рамках процесса требует оставить ей пять древних оккультных книг», — заявил Жорин.

Он добавил, что речь идет о таких книгах, как «Оккультизм и сексуальность», «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул», «Евангелие в разъяснении спиритизма», «История суеверий и волшебства» и «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение».

Ранее сообщалось, что Степаненко хочет включить личные наручные часы своего супруга Евгения Петросяна в список подлежащего разделу имущества в рамках развода.