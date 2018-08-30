Владимир Путин назвал Леонида Шварцмана классиком российской мультипликации

Президент России Владимир Путин поздравил с 98-летием художника и режиссера Леонида Шварцмана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Шварцман добился признания как талантливый режиссер и художник. «За годы плодотворной работы многое сделали для развития отечественной анимации, приумножения уникального творческого наследия «Союзмультфильма», — говорится в телеграмме.

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«Ваши произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации», — написал президент, пожелав Шварцману здоровья и благополучия.

Леонид Шварцман пришел на «Союзмультфильм» в 1948 в качестве ассистента режиссера. Он работал на студии более 50 лет, был художником-постановщиком и режиссером на студии, работал над мультфильмами «Дядя Степа — милиционер», «Варежка», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «Обезьянки» и др.