Умер Валентин Манохин

Балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин скончался в Санкт- Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье.

Манохин родился 8 декабря 1940 года в Туркменской СССР. В Советском Союзе наибольшую известность он приобрел как постановшик танцев в кинофильмах киностудии имени Горького, «Ленфильме», а также «Мосфильме». В 1969 году он был балетмейстером фильма «Опасные гастроли», главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий. А в 1976 участвовал в постановке вокальной феерии фильма «Волшебный фонарь» с Людмилой Гурченко.

В 90-х балетмейстер работал в Испании, Израиле и Италии. Он занимался постановками и преподавательской деятельностью.