Леди Гага опубликовала в инстаграме обнаженные фото

Певица Леди Гага опубликовала в своем Instagram обнаженные фото, вызвавшие бурное обсуждение.

Артистка не стала подписывать снимки, но указала, что их автором является Эли Рассел Линнетц.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на фотографии. Многие называли Гагу «королевой», кто-то заявил, что «каждый раз, когда она раздевается, она выпускает лучший альбом». Однако многих возмутили откровенные снимки.

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«Есть лучшие способы привлечь внимание. Я обожаю ее, но не [эти фотографии]», — подчеркнул пользователь под ником mariann_md.

Вечером Леди Гага должна появиться на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где будет представлен фильм Брэдли Купера «Звезда родилась», в котором певица исполнила главную роль.