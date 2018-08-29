Умер автор постера к «Унесенным ветром»

Итальянский художник Сильвано Кампеджи скончался во Флоренции в возрасте 95 лет, передает ANSA. В ближайшее время его тело будет доставлено из клиники домой, где с ним простится семья.

Сильвано Кампеджи прославился в качестве создателя постеров к популярным фильмам, среди которых — «Унесенные ветром», «Касабланка», «Поющие под дождем», «Завтрак у Тиффани».

Реклама

Всего Кампеджи создал более 3 тыс. работ. У художника остались жена Елена и сын.

После учебы в Институте искусств во Флоренции Сильвано Кампеджи переехал в Рим, где впервые заинтересовался искусством плаката. Слава к нему пришла после создания постера к «Унесенным ветром» для студии Metro-Goldwyn-Mayer.