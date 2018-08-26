Концертный директор внес ясность в сообщения о состоянии Ротару

Сергей Лавров, концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару, не подтвердил экстренную госпитализацию эстрадной певицы в одну из больниц Уфы. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров рассказал, что у Ротару поднялось артериальное давление. По его словам, помощь была оказана на месте.

Реклама

«С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары», — сказал Лавров.

Он отметил, что в месте выступления дежурила скорая помощь. Представители Ротару попросили измерить давление у певицы и помочь его снизить. Лавров подчеркнул, что в данный момент Ротару вылетела в Москву и «должна уже приземлиться».

«Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ», — заключил Лавров.

Ранее уфимские СМИ сообщали, что Ротару попала в реанимацию в одну из больниц города.