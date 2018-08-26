Том Харди снимется еще в двух фильмах о Веноме

Английский актер Том Харди в интервью журналу Total Film Magazine заявил, что примет участие в съемках еще двух фильмов о суперзлодее Веноме, сообщает Daily Online.

Актер отметил, что решение о съемках новых фильмов будет принято исходя из кассовых сборов первой части фильма о Веноме — ее премьера состоится 3 октября во всем мире и 4 октября в России.

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«Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди», — сказал Харди.

Веном — вымышленный персонаж издательства Marvel Comics, который обычно появляется в комиксах, связанных с Человеком-пауком.

Ранее сообщалось, что Харди показал острые клыки в новом трейлере «Венома».