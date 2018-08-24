102-летняя звезда «Унесенных ветром» судится с оболгавшим ее режиссером

Одна из последних легенд старого Голливуда, 102-летняя Оливия де Хэвилленд продолжает судиться с авторами сериала «Вражда», выходившего на телеканале FX.

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда «Унесенных ветром» отказывается сдаваться после того, как ее иск о дефамации был отклонен судьей.

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В июне 2017 года она подала в суд на FX и создателя сериала Райана Мерфи за то, что была якобы неподобающим образом показана во «Вражде». Ее сыграла Кэтрин Зета-Джонс, и результат показался Оливии возмутительным.

Тогда судья отказалась давать делу ход, отметив, что «история не принадлежит никому» и режиссеры имеют право показывать в основанных на реальных событиях фильмах кого угодно и как угодно.

В сентябре не удовлетворенная таким ответом судьи де Хэвилленд и ее адвокаты направят жалобу в Верховный суд США. Эксперты отмечают, что решение в пользу актрисы, если оно будет принято, может резко поменять характер фильмов, основанных на реальных событиях.