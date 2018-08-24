Умер Игорь Войтулевич

Режиссер, актер, театральный деятель Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского театра имени Маяковского.

Известно, что Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа в Болгарии.

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Место и время похорон пока неизвестно.

Игорь Войтулевич — выпускник ГИТИСа, работал в Читинском театре. С 1994 по 2001 год работал режиссером в Смоленском государственном драматическом театре имени А.С.Грибоедова. Среди его театральных работ —

«Лев зимой», «Тайна старого шкафа», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Дон Жуан», «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Снегурочка» и др. Его постановки шли в «Сатириконе» и в Театре имени Маяковского. Стоял у истоков Израильского государственного театра «Гешер».