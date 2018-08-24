Убийцу Джона Леннона в десятый раз отказались выпускать досрочно

Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в десятый раз отклонила просьбу Марка Дэвида Чепмена об освобождении. Об этом сообщает New York Daily News.

Комиссия посчитала, что досрочное освобождение Чепмена может представлять опасность «благосостоянию и безопасности общества», отмечается в издании.

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Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Он пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. За несколько часов до этого Чепмен встретил Леннона на улице и попросил у него автограф.

Ранее сообщалось, что автопортрет Джона Леннона в образе Адольфа Гитлера продан за $54 тыс.