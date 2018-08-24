Звезда «Теории большого взрыва» высказалась о закрытии сериала

Американская актриса Кейли Куоко, которая играет одну из главных ролей в комедийном сериале «Теория большого взрыва», заявила, что опечалена закрытием ситкома. Об этом она написала в своем аккаунте в инстаграме.

Куоко написала, что съемки в сериале стали для нее мечтой, воплотившейся в реальность.

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«Независимо от того, когда это [съемки сериала] закончилось бы, мое сердце было бы разбито», — написала актриса.

Также в посте она поблагодарила своих поклонников, представителей Warner Brothers и CBS и всех, кто ее поддерживал «долгие годы».

Ранее стало известно, что «Теория большого взрыва» закончится на 12-м сезоне.