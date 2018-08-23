Ураган может сорвать съемку сериалов CBS на Гавайях

Представители американской телерадиосети CBS заявили, что надвигающийся на архипелаг Гавайи ураган Лэйн может сорвать съемку сериалов «Гавайи 5.0» и «Частный детектив Магнум». Об этом сообщает портал Deadline.

Представители CBS отметили, что безопасность съемочной группы является приоритетом для компании. По их словам, они «внимательно следят за ситуацией» с приближением урагана.

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В данный момент ураган Лэйн движется в сторону Гавайев. В национальном агентстве, которое занимается мониторингом ураганов, присвоили ему четвертую категорию. Скорость отдельных порывов ветра Лэйна достигает 241 км/ч.

Премьера девятого сезона «Гавайи 5.0» назначена 28 сентября, а перезапуск сериала «Частный детектив Магнум» должен выйти в эфир 24 сентября.