Telegraph: Бойл отказался снимать фильм о Бонде из-за «русского злодея»

Британский режиссер Дэнни Бойл решил отказаться от съемок новой части фильма о секретном агенте Джеймсе Бонде, так как не смог договориться об образе «русского злодея». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно слухам, сообщили в издании, Бойл хотел сосредоточиться на актуальных политических противоречиях между Британией и Россией, а также «современной холодной войне».

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При этом источник газеты заявил, что разногласие в съемочной группе вызвала кандидатура на роль главного злодея. Бойл поспорил с исполнителем роли «агента 007» Дэниелом Крейгом о том, стоит ли рассматривать 41-летнего польского актера Томаша Кота на место главного антагониста фильма.

Ранее сообщалось, что Бойл ушел с должности режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде.