Анонсирован финал «Теории большого взрыва»

Американский сериал «Теория большого взрыва» закончится на 12-м сезоне. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на продюсеров.

«Мы бесконечно благодарны всем фанатам за их поддержку «Теории большого взрыва» на протяжении двенадцати сезонов. Мы вместе с актерами, сценаристами и всей командой чрезвычайно ценим успех сериала и нацелены представить последний сезон и финал сериала, которые приведут «Теорию большого взрыва» к легендарному завершению», — говорится в заявлении.

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Последняя серия «Теории большого взрыва» выйдет на экраны в мае следующего года.

Годом ранее в интервью «Газете.Ru» сценарист и продюсер «Теории большого взрыва» Чак Лорри рассказал о работе над сериалом.