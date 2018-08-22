Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes

Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Как отмечается, Клуни также заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн.

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Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон. На третьем месте оказался Роберт Дауни — младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине «Мстители: Война бесконечности».

Ранее Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис.