Немецкая актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании

Немецкая актриса Эмма Ломан подала иск против продюсера Харви Вайнштейна, сообщает The Guardian.

Ломан утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2006 году во время Каннского кинофестиваля. По ее словам, она познакомилась со скандально известным продюсером в 2004 году на Венецианском кинофестивале, и позже он пригласил ее в Канны в качестве гостьи, чтобы обсудить ее карьеру. Актриса вспоминает, что ассистент Вайнштейна делал ей до 30 звонков в день, склоняя ко встрече.

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Эмма Ломан говорит, что несколько встреч были действительно сугубо профессиональными, однако в конце концов Харви Вайнштейн заманил ее в номер отеля и совершил над ней сексуальное насилие, предупредив, что раскрытие этого разрушит ее карьеру.

Сейчас суд разбирается с шестью обвинениями Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В конце 2017 года сразу несколько десятков работниц Голливуда обвинили продюсера в секс-преступлениях.

Ранее одна из жертв Вайнштейна Азия Ардженто отвергла обвинения в совращении несовершеннолетнего.