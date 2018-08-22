Кустурица дал неожиданную оценку работе Путина

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица высказал свое мнение о президенте России Владимире Путине.

«У вас хороший президент. Если бы не было его, то и аэропорта не было бы», — цитирует РИА «Новости» Эмира Кустурицу, сделавшего такой вывод после посещения нового терминала симферопольского аэропорта.

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В новый терминал международного аэропорта «Симферополь» Кустурица прилетел из Москвы, чтобы дать концерт в Ялте.

Новый терминал аэропорта Симферополя был построен менее чем за два года и принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью в 32 млрд руб.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.