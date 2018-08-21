Сыгравший на свадьбе главы МИД Австрии баянист: было демократично

Российский музыкант-баянист, композитор Сергей Войтенко рассказал о своем выступлении на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, где присутствовал и президент России Владимир Путин.

«Больше всего запомнилось то, что свадьба сама по себе была очень демократичной», — поделился Сергей Войтенко в беседе с «Пятым каналом».

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По словам Войтенко, на торжестве царила спокойная и дружелюбная атмосфера, российских музыкантов и танцоров встречали тепло. Сам артист выступил в составе дуэта «Баян Микс», а русские народные песни на празднике исполнили артисты Кубанского казачьего хора.

Ранее впечатлениями о свадьбе поделился глава хора кубанских казаков.