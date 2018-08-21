Мадонну раскритиковали за бестактные слова памяти об Арете Франклин

Пользователи социальных сетей критикуют поп-певицу Мадонну за слова памяти о недавно скончавшейся звезде соула Арете Франклин на церемонии вручения премии MTV VMA, пишет Variety.

MTV попросило Мадонну вспомнить о Франклин во вступлении к награждению за лучший клип года, однако речь звезды была посвящена ей самой и началу ее собственной карьеры. Мадонна упомянула Арету Франклин, лишь вспомнив, что пела ее песню (You Make Me Feel Like A) Natural Woman на одном из первых прослушиваний, которое провалила, что якобы определило ее последующий путь в шоу-бизнесе. «Спасибо, Арета, за вдохновение для нас всех. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Да здравствует королева», — закончила речь певица.

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Сейчас поклонники и Мадонны, и Франклин недоумевают. «Я думала, Мадонна отдаст дань памяти Арете, но она отдала дань памяти себе», — пишет одна из пользовательниц Twitter.

Ранее стали известны место и примерная дата похорон Ареты Франклин.