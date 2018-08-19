Звезда «Зачарованных» раскритиковала политику администрации Трампа

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», раскритиковала политику администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что такое заявление Милано сделала во время выступления в Лос-Анджелесе. Она назвала «абсурдным» тот факт, что женщины в 2018 году должны бороться за сохранение прав на аборт.

Реклама

«Мы не можем сделать это нормой. Мы живем в безумное время», — заявила Милано.

По словам Милано, она также против предложения Трампа по поводу кандидатуры на свободное место в Верховном суде США, на которое американский лидер предложил рассмотреть Бретта Кавано. Она подчеркнула, что, если Кавано выберут в Верховный суд, это «прямо» повлияет на все, что американцы считают истиной.

Ранее актриса Сьюзан Сарандон оказалась в числе 575 женщин, арестованных в Вашингтоне на сидячей акции протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа.