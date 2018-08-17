Арбенина о Монеточке: не впечатлена, с Земфирой сразу было все понятно

Рок-певица Диана Арбенина вслед за Земфирой и Дельфином дала оценку молодой поп-исполнительнице Монеточке (настоящее имя Лиза Гырдымова).

Как отметила Арбенина в беседе с ТАСС, пока она никак не относится к творчеству Гырдымовой. «Не впечатлена. Когда я услышала Земфиру «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», сразу было понятно, что родился классный перспективный автор», — напомнила певица. «А сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за ними ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно», — уверена Арбенина.

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Пример авторов, которые пишут «клевые песни», Диана Арбенина тоже привела — таковым она считает рэпера Басту.

Ранее на фестивале Alfa Future People Дельфин раскритиковал качество треков Монеточки.