Авиаперевозчик рассказал, чем грозит Панину снятие с самолета

Авиакомпания «Россия» может взыскать с актера Алексея Панина убытки за двухчасовую задержку рейса из Симферополя в Москву, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

«В соответствии с внутренним регламентом авиакомпанией будет рассматриваться вопрос о возмещении понесенных компанией прямых убытков за задержку вылета рейса», — рассказали в «России».

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Вечером 16 августа рейс был задержан по просьбе Алексея Панина, решившего сойти с борта. Пассажиры рейса утверждали, что актер был пьян и вел себя буйно, однако в аэропорту и авиакомпании факт деструктивного поведения отрицают.

Открестился от дебоша и сам Панин, в своем инстаграме заявивший, что решил остаться в Симферополе по личным причинам.