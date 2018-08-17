Панин открестился от пьяного дебоша

Актер Алексей Панин заявил, что не устраивал дебош на рейсе Симферополь-Москва. Об этом он рассказал в инстаграме.

Он выложил видео со своей дочерью и обвинил СМИ во лжи.

«Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, сколько можно врать людям, у нас свои причины... Люся не видела Симферополь», — рассказал Панин.

Ранее сообщалось, что Панина посетило предчувствие, что с самолетом что-то случится в воздухе. Как сообщили пользователи социальных сетей, из-за Панина самолет вернулся в Симферополь, где актера сняли с рейса представители правоохранительных органов.