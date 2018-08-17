Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис

По версии журнала Forbes актрисой, которая заработала больше всего денег с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, стала американка Скарлетт Йохансон.

По данным издания, за этот период она заработала $40,5 млн до уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Йохансон заработала в четыре раза больше. В этом году вышел фильм «Мстители: Война бесконечности», где актриса сыграла в роли Черной Вдовы.

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На втором месте списка находится Анджелина Джоли с доходом в $28 млн, большую часть которого она получила за роль главного отрицательного персонажа фильма «Малефисента-2». Дженнифер Энистон с заработанными $19,5 млн замкнула тройку самых оплачиваемых актрис. Она известна по роли Рейчел Грин в сериале «Друзья». В журнале отметили, что большая часть ее доходов не связана с кино или театром.

Также в десятке оказались Дженнифер Лоуренс ($18 млн), Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), Мелисса Маккарти ($12 млн) и Галь Гадот ($10 млн). Последняя оказалась единственной актрисой, которая впервые попала в рейтинг.

Ранее журнал Forbes назвал богатейших хип-хоп исполнителей 2018 года.