Селена Гомес записала первый за три года альбом

Селена Гомес наконец ответила на многочисленные вопросы поклонников о том, когда выйдет ее следующая студийная запись.

Как пишет издание Billboard, в очередном прямом эфире со своими подписчиками в Instagram Селена сообщила, что уже записала следующий после релиза 2015 года Revival альбом.

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«Мой альбом выйдет позже. Я его уже закончила», — пояснила она.

В мае 2018 года Селена Гомес призналась, что в пластинку войдут новые и очень личные песни, над которыми она работала в течение двух лет.

В июле сообщалось, что жительницу американского штата Нью-Джерси обвинили во взломе почты певицы Селены Гомес.