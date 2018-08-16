Суд продлил Серебренникову домашний арест

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает РИА «Новости».

Серебренников находится под домашним арестом уже дольше предельно допустимого срока, поэтому вопрос о продлении меры пресечения рассматривал Мосгорсуд. Ходатайство следователя было решено удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 сентября.

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Следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела, были опрошены около 100 свидетелей, проведены следственные действия.

Следствие полагает, что Серебренников и другие фигуранты его дела похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Все у фигуранты, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отрицают свою вину.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на продление ареста руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову.