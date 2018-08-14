TMZ: Арета Франклин похудела до 39 кг, умирает от рака

Певица Арета Франклин может умереть от рака в любой момент, сообщает портал TMZ со ссылкой на родных и близких исполнительницы.

Сейчас семья собралась вокруг Ареты Франклин для прощания. Как рассказал изданию друг певицы, еще неделю назад врачи предупредили о ее скорой смерти. Сейчас она похудела до 39 килограммов, ее состояние продолжает ухудшаться.

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Другой инсайдер признался, что Франклин страдает от рака.

В последний раз 76-летняя певица выступила перед публикой в ноябре 2017 года на антиСПИД-мероприятии фонда Элтона Джона.

Ранее издание Sun сообщило, что Арета Франклин находится при смерти.