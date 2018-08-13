Лоза разрешил Вайкуле не выступать в Крыму

Музыкант Юрий Лоза в беседе с РИА «Новости» поделился своей оценкой слов певицы Лаймы Вайкуле, недавно рассказавшей о своем нежелании выступать в российском Крыму ни за какие гонорары.

Юрий Лоза напомнил, что Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии. «У нее там бизнес, фестиваль и так далее. Ей надо быть в хороших отношениях с латвийскими властями. Власти Латвии относятся к присоединению Крыма негативно. Зачем ей портить отношения со своими руководителями?» — размышляет Лоза, известный своими резкими высказываниями в адрес коллег.

Реклама

«Если бы она была россиянкой, мы бы имели право что-то говорить по этому поводу. Но она жительница другой страны. Зачем ее осуждать? Не едет и не едет», — заключил Лоза.

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что шокирована негативной реакцией на свое решение. Она также рассказала, при каких условиях согласится выступить в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого находившийся в составе Украины полуостров и стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.