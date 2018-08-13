Вайкуле обвинила критиков ее позиции по Крыму в зависти

Певица Лайма Вайкуле отреагировала на комментарии коллег-артистов по поводу ее решения не выступать в российском Крыму, передает РИА «Новости»

Она высказала сожаление, что критики ее позиции показали себя для нее с новой стороны и назвала их «бедными людьми».

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«Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто», — поделилась певица.

Вайкуле ранее также рассказала, при каких условиях сможет выступить в Крыму.

Резонансное заявление артистка сделала в беседе с украинскими журналистами, сказав, что не будет петь в Крыму ни за какие гонорары и что европейцам работать на этой территории якобы запрещено.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.