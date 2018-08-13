Вайкуле рассказала, при каких условиях выступит в Крыму

Певица Лайма Вайкуле в эфире передачи «60 минут» рассказала о том, как относится к дружбе народов и при каких условиях будет выступать в Крыму.

Она решила прокомментировать поток негатива, обрушившийся на нее после того, как она рассказала о нежелании выступать в российском Крыму и о том, что европейцам «запрещено» там работать, передают «Вести.Ru».

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«Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: «Нет, я не буду работать». Разве это надо обсуждать?» — сказала она.

Она напомнила, что ранее ходила в правительство Латвии и просила закрыть украинские «черные списки» для многих российских артистов и подписывала письма в их защиту.

«Я имею орден Дружбы и никогда в своей жизни не высказывалась плохо ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе. Я их всех люблю. У меня везде друзья», — сказала Вайкуле. «Я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах», — пообещала она.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ее слова о том, что она не поедет в Крым, были поняты превратно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого находившийся в составе Украины полуостров и стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.