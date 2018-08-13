Газманов: Россия все дала Вайкуле

Российский певец и композитор Олег Газманов прокомментировал решение своей коллеги Лаймы Вайкуле не выступать в российском Крыму, сообщает РИА «Новости».

По словам Газманова, у него есть четкая позиция по обсуждаемому поводу, и обсуждать слова Лаймы он не собирается. «По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — поделился Газманов.

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Газманов добавил, что любой образованный человек, знающий историю, понимает, что такое Крым и Севастополь для России. «Сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию», — уверен певец.

Ранее стало известно, что «Новая волна» в Сочи откроется концертом Лаймы Вайкуле несмотря на ее позицию по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.