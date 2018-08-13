Продюсер «Новой волны» рассказал о концерте Вайкуле в Сочи после заявлений по Крыму

Продюсер фестиваля «Новая волна» Александр Румянцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о концерте Лаймы Вайкуле в Сочи.

По словам Румянцева, на выступление Вайкуле не повлияют ее недавние заявления о том, что она не будет выступать в российском Крыму ни за какие гонорары. «Мы творчеством занимаемся», — отрезал он.

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«Это дело каждого, на самом деле, как они относятся к тому, что Крым вернулся в состав России. Это как говорить, верит человек в бога или нет, к какой партии он хочет принадлежать или что он подразумевает», — поделился размышлениями продюсер. Он уверен, что если кто-то сдаст билеты, эти билеты сразу же купят другие желающие.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в 2018 году пройдет в Сочи. Лайма Вайкуле выступит на открытии 4 сентября.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин осудил Лайму Вайкуле, пообещавшую в одном из интервью не давать концертов в российском Крыму и заявившую, что европейцам поездки туда запрещены.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.