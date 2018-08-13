Раймонд Паулс открестился от заявления Вайкуле по Крыму

Латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на отказ певицы Лаймы Вайкуле выступать в Крыму из-за того, что она является европейкой.

Паулс в беседе с ФАН подчеркнул, что редко встречается с певицей. «Она может решать так, как она хочет. Причем я тут, не знаю. Я сам никуда не езжу, с гастролями закончил. Для меня этот вопрос неактуален. А то, что она решает, пусть она решает. Ну что я могу сказать?» — сказал он.

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Ранее во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, поскольку европейцам якобы запрещено посещать российский полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.