В Испании статуе святого XII века пририсовали синие кошачьи усы

Испанская полиция разыскивает вандалов, нарисовавших на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века кошачьи усы. Об этом сообщает The Local.

Предполагается, что акт вандализма совершили фанаты группы Kiss. Кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера, а ниже на скульптуре нарушители оставили надпись «Kiss».

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Полиция Испании в официальном твиттере попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере €150 тысяч.

«Собор Сантьяго — это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.

Ранее сообщалось, что в Чили вандалы разрисовали пещеру с наскальными рисунками.