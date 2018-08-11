В Испании статуе святого XII века пририсовали синие кошачьи усы
Испанская полиция разыскивает вандалов, нарисовавших на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века кошачьи усы. Об этом сообщает The Local.
Предполагается, что акт вандализма совершили фанаты группы Kiss. Кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера, а ниже на скульптуре нарушители оставили надпись «Kiss».
Полиция Испании в официальном твиттере попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере €150 тысяч.
«Собор Сантьяго — это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.
Ранее сообщалось, что в Чили вандалы разрисовали пещеру с наскальными рисунками.
��IMPORTANTE, DIFUSIÓN POR FAVOR— Policía Nacional (@policia) 6 августа 2018 г.
La Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad. Nos pertenece a todos. Estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO.
Ayúdanos a encontrar al responsable/s.
Si sabes algo: ��091 pic.twitter.com/bIXDVf6JDu