Канье Уэст предложил критикам Трампа «попробовать любовь»

Артист Канье Уэст обратился к критикам президента США Дональда Трампа на шоу Джимми Киммела и предложил критикам американского лидера «попробовать любовь».

«Мы всегда, ты знаешь, выделяем столько ненависти, а любовь может исцелить многое. Просто подумать — я движусь в направлении любви? Это из любви? И когда я вижу, что люди просто любят делать выпады в адрес президента, я думаю — почему не попробовать любовь?», — сказал Уэст.

Реклама

По его словам, любовь может позволить людям «обезвредить эту атомную бомбу ненависти» по одному.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст не исключила своего выдвижения на пост президента США.