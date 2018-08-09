Умер Дмитрий Брусникин

Актер и режиссер театра и кино, педагог и художественный руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу театра.

Причины смерти в данный момент неизвестны.

Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР) в семье военного Владимира Брусникина и его супруги Александры Брусникиной. В 1975 году он впервые попробовал себя на театральной сцене в народном театре под руководством режиссера Л.А. Колчановой в Зеленограде.

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В 1978 году он попытался поступить сразу в три театральных вуза Москвы — Щепкинское и Щукинское училища и Школу-студию МХАТ — и прошел конкурсный отбор во все из них. Он принял решение учиться в школе-студии, где курс набирал Олег Ефремов. После окончания учебы он начал преподавать там актерское мастерство.

Среди режиссерских работ Брусникина в театре — «Дядя Ваня», «Три сестры», «Платонов», «Плач в пригоршню» и другие на сцене МХТ им. Чехова. Также он снялся в десятках фильмов и телесериалов.

В 2009 году Брусникину было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».