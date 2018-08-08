Рабочие просверлили барельеф ангела на историческом здании в Петербурге

На фасаде исторического дома №1 по Ропшинской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга при установке водосточной трубы рабочие просверлили барельеф с изображением ангела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Благодаря жителям мы узнали об этом происшествии, работы проводила не администрация Петроградского района. В ближайшее время будем разбираться в ситуации», — сказала представитель администрации района.

Реклама

Она отметила, что позиция администрации района заключается в том, чтобы любое благоустройство не портило художественный вид и ценность здания.

В городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры добавили, что данное здание не имеет статуса памятника, однако относится к числу исторических зданий.

Ранее сообщалось, что пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду.