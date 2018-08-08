Степаненко о разводе с Петросяном: «это житейское дело»

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Российская артистка Елена Степаненко дала комментарий по поводу бракоразводного процесса с своим супругом юмористом Евгением Петросяном, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Вести».

По словам Степаненко, в жизни каждого человека что-то случается.

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«Вот, у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело», — заявила Степаненко.

Она подчеркнула, что все будет «по суду». В свою очередь Петросян выразил надежду на сохранение их многолетнего творческого взаимодействия.

Ранее сообщалось, что, по словам соседей 29-летней помощницы юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, девушка ждет ребенка.