Сами Насери запретил комментировать состояние своего здоровья

Французский актер Сами Насери запретил врачам комментировать состояние своего здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Фатиму Кочеву.

По ее словам, после проведенной операции Насери чувствует себя хорошо, однако более подробно рассказывать о состоянии здоровья актера врачам запрещено.

Реклама

«Сами категорически запретил комментировать его состояние. Он чувствует себя хорошо. Это все, что позволено сказать», — сказала Кочева.

Французский актер, широко известный по серии фильмов «Такси», перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу в результате драки в московском караоке-баре.

Ранее сообщалось, что Сами Насери рассказал о своем состоянии после драки в Москве.