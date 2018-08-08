Шнуров встал на сторону Монеточки в противостоянии с Земфирой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал комментарий в связи с конфликтом певицы Земфиры и молодым поколением музыкальных исполнителей. Об этом он сказал в интервью порталу Spletnik.

По словам Шнурова, он за молодость. Он считает Монеточку «прикольной»: гармония у нее украдена у Daft Punk, что, по мнению певца, требует определенной смелости.

Реклама

«А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь!» — заявил Шнуров.

Ранее Шнуров прокомментировал сообщения о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.