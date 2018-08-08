Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Бэтвумен»

Главную роль в сериале «Бэтвумен», который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что до выхода сериала «Бэтвумен» Роуз появится в образе супергероини в кроссовере DC, премьера которого намечена на декабрь. Роуз известна ролями в сериале «Оранжевый — хит сезона» и фильмах «Три икса: Мировое господство», а также «Джон Уик 2».

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По данным издания, продюсерами сериала «Бэтвумен» станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами «Флэш» и «Супергерл». Сценаристом проекта станет Кэролайн Драйз, известная по «Дневникам вампира».

Ранее сообщалось, что телесериал «Бэтвумен» станет первым телевизионным шоу о супергероях, протагонист которого не скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.