Задержан четвертый подозреваемый по делу об убийстве XXXTentacion

Полиция задержала четвертого подозреваемого в деле об убийстве рэпера XXXTentacion (Джасей Онфрой). Об этом сообщает Rolling Stone.

Трэвин Ньюсом был последним разыскиваемым по делу об убийстве артиста. Отмечается, что он пришел в офис своего адвоката и изъявил желание сдаться полиции. Ему предъявлены обвинения убийстве и грабеже с применением оружия.

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Ранее всем подозреваемым в убийстве Онфроя были предъявлены обвинения.

XXXTentacion был убит в июне 2018 года на улице в Майами.