Сами Насери рассказал о своем состоянии после драки в Москве
Звезда фильма «Такси» Сами Насери заявил, что не получал сильной травмы в результате драки в одном из московских баров. Об этом артист написал в Instagram.
Насери опубликовал фото со своим братом Биби и путешественником Федором Конюховым.
«Спасибо всем, кто не подхватил дезинформацию о моей якобы травме головы...Я чувствую себя прекрасно», — отметил актер.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в избиении Сами Насери. Врачи сообщали, что актер перенес операцию и в настоящее время чувствует себя хорошо.